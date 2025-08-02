Хищение 321 миллиона тенге: в Жамбылской области осуждены руководители агрокомпаний

23 июля 2025 года суд Меркенского района признал всех фигурантов виновными. Руководители компаний получили от 6 до 7 лет лишения свободы с десятилетним запретом на занятие должностей в госсекторе и финансовом надзоре. Пятеро подчинённых, содействовавших хищениям, приговорены к ограничению свободы на срок от 3 до 5 лет.