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Взрывы прогремели над Таганрогом

Жители Таганрога и других населенных пунктов Ростовской области сообщили о серии взрывов. Об этом стало известно в субботу, 2 августа.

Жители Таганрога и других населенных пунктов Ростовской области сообщили о серии взрывов. Об этом стало известно в субботу, 2 августа.

По словам очевидцев, система противовоздушной обороны (ПВО), предположительно, отражает атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Около полуночи над Таганрогом прогремели три взрыва, а затем, спустя 10 минут, еще два. Были видны вспышки в небе. По предварительным данным, система ПВО сработала по украинским беспилотникам в пригороде города, летевшим на низкой высоте.

Также о громких звуках сообщили жители городов Лиховский, Каменск-Шахтинский и Миллерово. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Российские средства противовоздушной обороны с 20:00 1 августа до полуночи уничтожили и перехватили 18 украинских БПЛА самолетного типа.

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