Видный бизнесмен с сыном пропали после мощнейшего землетрясения на Камчатке

Землетрясение стало сильнейшим с 1952 года.
Глава тверской пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, руководитель продуктового направления Николай Дешевкин и его сын Денис пропали без вести в день мощнейшего землетрясения на Камчатке. В компании заявили, что не могут связаться ни с одним из троих.
«Связи до сих пор нет, и точное местоположение определить не представляется возможным. Мы знаем только даты обратных билетов. На связь не вышли, поэтому родственники Дешевкиных написали заявление в полицию», — представителей тверского холдинга цитирует telegram-канале Shot.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗемлетрясение на Камчатке: что известно о событиях к этому часу.
По данным СМИ, Ларин и Дешевкины приехали на Камчатку 28 июля для подписания новых контрактов и проверки поставщиков. Через два дня они отправились на рыбалку, на судне ушли в море. Именно тогда произошло ЧП.
Уже после землетрясения в регионе произошло 120 повторных толчков за одни только сутки, отмечает «Национальная служба новостей». Ранее власти Камчатки заявили, что попросят Минстрой направить специалистов для обследования поврежденных зданий, пишет RT.