Видный бизнесмен с сыном пропали после мощнейшего землетрясения на Камчатке

Глава тверской пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, руководитель продуктового направления Николай Дешевкин и его сын Денис пропали без вести в день мощнейшего землетрясения на Камчатке. В компании заявили, что не могут связаться ни с одним из троих.