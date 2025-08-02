Взрывы прогремели в Липецке

В Липецке жители сообщили о взрывах, раздающихся над городом. По предварительным данным, российская система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Местные жители слышали не менее четырех взрывов в разных районах города. Перед этим в Липецке была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что ПВО, вероятно, сработала по БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент отсутствует, передает Telegram-канал Shot.
Ранее около полуночи над Таганрогом прогремело три взрыва, а затем, спустя 10 минут, еще два. Были видны вспышки в небе. По предварительным данным, система ПВО сработала по украинским беспилотникам в пригороде города, летевшим на низкой высоте.