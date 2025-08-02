Попала молния и вспыхнул как спичка: в Подмосковье горит дорогой таунхаус

Минувшим вечером в результате плохих погодных условий, а именно из-за грозового фронта, в коттеджном поселке подмосковного Долгопрудного молния ударила в таунхаус. Кадры с места событий опубликованы в Telegram-канале «Комсомольской правды».
Как сообщают столичные СМИ, пламя перекинулось на крышу соседнего дома. На место оперативно прибыли экстренные службы. Они уже занимаются ликвидацией возгорания. Площадь пожара составляет 225 кв метров, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Известно, что пострадавших нет.
«Пожар локализован, продолжаются работы по ликвидации открытого горения», — отмечают представители ведомства.
Как KP.RU писал ранее, после 22:00 мск в аэропорту «Шереметьево» стало известно о задержке нескольких рейсов в связи с плохими погодными условиями. Среди них как международные, так и внутренние. Соответствующая информация появилась на табло вылета воздушной гавани.