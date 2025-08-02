Попала молния и вспыхнул как спичка: в Подмосковье горит дорогой таунхаус

Как KP.RU писал ранее, после 22:00 мск в аэропорту «Шереметьево» стало известно о задержке нескольких рейсов в связи с плохими погодными условиями. Среди них как международные, так и внутренние. Соответствующая информация появилась на табло вылета воздушной гавани.