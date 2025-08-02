В Петропавловске-Камчатском за сутки произошло 22 ощутимых землетрясения

Отмечается, что речь идёт именно об ощутимых сейсмических событиях, которые вызвали колебания, воспринимаемые людьми. Всего же за этот же промежуток времени на территории региона зарегистрировано более 130 сейсмических событий различной силы, большинство из которых не ощущались населением.