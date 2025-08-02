В Петропавловске-Камчатском за сутки произошло 22 ощутимых землетрясения

В Петропавловске-Камчатском за сутки с 9:00 1 августа до 9:00 2 августа по местному времени было зафиксировано 22 ощутимых землетрясения. Эти подземные толчки были достаточно сильными, чтобы их почувствовали жители города, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
Отмечается, что речь идёт именно об ощутимых сейсмических событиях, которые вызвали колебания, воспринимаемые людьми. Всего же за этот же промежуток времени на территории региона зарегистрировано более 130 сейсмических событий различной силы, большинство из которых не ощущались населением.
Такая активность указывает на повышенное сейсмическое напряжение в регионе, характерное для Камчатки. Учёные продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно информировать население и оценить возможные риски.
Напомним, землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке утром 30 июля. Эпицентр находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского, а глубина залегания очага составила 32 километра. Это было самое мощное землетрясение в регионе с 1952 года.