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В аэропортах Саратова и Тамбова ввели ограничения на полёты

В связи с мерами безопасности в аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

По словам Кореняко, ограничения касаются аэропорта Гагарин в Саратове и Донское в Тамбове.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — отметил он, подчеркнув, что данные меры принимаются для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru писал, что ПВО за вечер уничтожила 18 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем. ВСУ атаковали Краснодарский край, Воронежскую и Белгородскую области.

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