Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампу доложили, что Индия расхотела закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия может прекратить закупку российской нефти в рамках переговоров о новой торговой сделке с Вашингтоном. Об этом американский лидер сообщил на встрече с журналистами.

Глава Белого дома прокомментировал торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия может прекратить закупку российской нефти в рамках переговоров о новой торговой сделке с Вашингтоном. Об этом американский лидер сообщил на встрече с журналистами.

«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — Дональда Трампа цитирует ТАСС.

На момент публикации представители индийского посольства в США еще никак не комментировали заявление Трампа. Сейчас Индия занимает третье место в мире по объемам потребления нефти. Закупки осуществляются у более чем 30 экспортеров, включая РФ, которая в последние годы укрепила свои позиции на местном рынке.

Ранее Вашингтон объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии с августа, пишет RT. Перевозка нефти из России подорожала на всех направлениях из-за новых санкций ЕС, но эти потери компенсировали США, которые подняли цены на нефть угрозами ввести пошлины, отмечает «Национальная служба новостей».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше