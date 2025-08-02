Трампу доложили, что Индия расхотела закупать нефть у России

На момент публикации представители индийского посольства в США еще никак не комментировали заявление Трампа. Сейчас Индия занимает третье место в мире по объемам потребления нефти. Закупки осуществляются у более чем 30 экспортеров, включая РФ, которая в последние годы укрепила свои позиции на местном рынке.