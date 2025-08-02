Трампу доложили, что Индия расхотела закупать нефть у России

Глава Белого дома прокомментировал торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия может прекратить закупку российской нефти в рамках переговоров о новой торговой сделке с Вашингтоном. Об этом американский лидер сообщил на встрече с журналистами.
«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — Дональда Трампа цитирует ТАСС.
На момент публикации представители индийского посольства в США еще никак не комментировали заявление Трампа. Сейчас Индия занимает третье место в мире по объемам потребления нефти. Закупки осуществляются у более чем 30 экспортеров, включая РФ, которая в последние годы укрепила свои позиции на местном рынке.
Ранее Вашингтон объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии с августа, пишет RT. Перевозка нефти из России подорожала на всех направлениях из-за новых санкций ЕС, но эти потери компенсировали США, которые подняли цены на нефть угрозами ввести пошлины, отмечает «Национальная служба новостей».