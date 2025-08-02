Дмитриев нашел прозвище для фон дер Ляйен после скандала с закупкой вакцин

Скандал вокруг переписки Урсулы фон дер Ляйен и главы Pfizer разгорелся после того, как суды ЕС в 2024 и 2025 годах признали Еврокомиссию виновной в нарушении прозрачности при заключении контрактов на закупку вакцин от COVID-19. Это привело к попытке вынести вотум недоверия фон дер Ляйен, однако большинство депутатов Европарламента не поддержали инициативу, несмотря на требования раскрыть детали переговоров и исчезновение сообщений.