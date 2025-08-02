ВСУ атаковали беспилотниками четыре региона России

Около полуночи звуки взрывов в небе услышали жители Таганрога, Лиховского, Каменск-Шахтинского и Миллерово. Позднее о взрывах сообщили в Липецке, заметив беспилотники на низкой высоте.
Также под удар попала Рязань. В небе там видны яркие вспышки и слышен характерный звук моторов БПЛА. Работают силы ПВО.
Ранее Life.ru писал, что в аэропортах Саратова и Тамбова ввели ограничения на полёты. Такие меры приняты в связи с мерами безопасности.
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