Счета главы СК по Челябинской области арестовали на почти 4 миллиарда рублей

Счета главы Следственного комитета РФ по Челябинской области Алексея Колбасина были арестованы на сумму почти четыре миллиарда рублей. Информация об этом появилась в базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Генпрокуратура Российской Федерации инициировала судебный процесс с целью взыскания четырех миллиардов рублей с бывшего руководителя ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» Константина Струкова. Причиной иска стал инцидент, произошедший на Светлинском месторождении, где в результате прорыва дамбы произошло загрязнение реки Батуровка и прилегающих территорий мышьяком.
В рамках судебного разбирательства ответчиками выступают несколько физических лиц, включая Колбасина. В соответствии с решением суда, с них будет солидарно взыскана сумма, необходимая для компенсации ущерба, причиненного окружающей среде.
Согласно данным ФССП, на счета Колбасина наложен арест на сумму 3 939 492 300 рублей. Аналогичные меры приняты в отношении замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова, бывшего замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова и основателя «Южуралзолота» Струкова.
Иск был зарегистрирован в Пластском горсуде 30 июля, первое собеседование сторон назначено на 21 августа. Подробности дела не разглашаются.
Колбасин, Шувалов и Потапов выступают в иске в качестве соответчиков. Основные претензии Генпрокуратуры предъявлены к Струкову, которого ранее, по иску надзорного ведомства, лишили активов ЮГК. Генпрокуратура утверждает, что Струков, используя свое служебное положение, незаконно установил контроль над ПАО «Южуралзолото», передает Ura.ru.
Челябинский Советский районный суд обратил ООО «Управляющая компания ЮГК», принадлежащее Констанину Струкову, и несколько других организаций в доход государства. Тем самым суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая заявляла, что бизнесмен стал владельцем ЮГК незаконно.