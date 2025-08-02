Счета главы СК по Челябинской области арестовали на почти 4 миллиарда рублей

Колбасин, Шувалов и Потапов выступают в иске в качестве соответчиков. Основные претензии Генпрокуратуры предъявлены к Струкову, которого ранее, по иску надзорного ведомства, лишили активов ЮГК. Генпрокуратура утверждает, что Струков, используя свое служебное положение, незаконно установил контроль над ПАО «Южуралзолото», передает Ura.ru.