Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» писал явку с повинной

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Джабраил Аушев из Ингушетии, обвиняемый в незаконном обороте оружия по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», сам обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам дела, другой фигурант дела Хусейн Медоев попросил Аушева помочь ему с оборудованием тайника для оружия, предназначенного к продаже.
«В апреле 2024 года он узнал, что Медов задержан правоохранительными органами, в связи с чем он испугался и скрывался у своего знакомого в Чеченской Республике. Поняв, что дальше скрываться бессмысленно, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной», — говорится в материалах дела.
Ранее РИА Новости сообщали, что оба фигуранта сотрудничают со следствием.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.