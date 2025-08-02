Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» писал явку с повинной

«В апреле 2024 года он узнал, что Медов задержан правоохранительными органами, в связи с чем он испугался и скрывался у своего знакомого в Чеченской Республике. Поняв, что дальше скрываться бессмысленно, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной», — говорится в материалах дела.