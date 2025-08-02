Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» писал явку с повинной

Один из фигурантов дела о теракте в Крокусе сам обратился в полицию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Джабраил Аушев из Ингушетии, обвиняемый в незаконном обороте оружия по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», сам обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам дела, другой фигурант дела Хусейн Медоев попросил Аушева помочь ему с оборудованием тайника для оружия, предназначенного к продаже.

«В апреле 2024 года он узнал, что Медов задержан правоохранительными органами, в связи с чем он испугался и скрывался у своего знакомого в Чеченской Республике. Поняв, что дальше скрываться бессмысленно, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной», — говорится в материалах дела.

Ранее РИА Новости сообщали, что оба фигуранта сотрудничают со следствием.

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.

Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.