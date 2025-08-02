Дрон влетел в детский сад под Воронежем

Ранее в Воронеже уже фиксировались случаи падения украинских беспилотников: в июне 2024 года дрон врезался в верхние этажи жилого дома на улице Айвазовского, тогда были повреждены фасад здания, несколько квартир и автомобили, а также пострадали трое несовершеннолетних.