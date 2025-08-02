Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон влетел в детский сад под Воронежем

Беспилотник ВСУ рухнул на территорию детского сада в поселке Анна Воронежской области. В результате взрыва повреждено здание и детская площадка. Об этом сообщают СМИ.

Беспилотник разбился на детской площадке под Воронежем.

Беспилотник ВСУ рухнул на территорию детского сада в поселке Анна Воронежской области. В результате взрыва повреждено здание и детская площадка. Об этом сообщают СМИ.

«По словам очевидцев, ночью над населенным пунктом прозвучало не менее девяти взрывов. В результате падения беспилотника повреждено здание детсада и детская площадка перед ним. Вокруг разбросаны обломки дрона», — передает telegram-канал SHOT. Также повреждено остекление офисного здания в городе. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Воронеже уже фиксировались случаи падения украинских беспилотников: в июне 2024 года дрон врезался в верхние этажи жилого дома на улице Айвазовского, тогда были повреждены фасад здания, несколько квартир и автомобили, а также пострадали трое несовершеннолетних.