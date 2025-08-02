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Трамп разочарованно признался, почему санкции против РФ не работают

Российское руководство во главе с президентом страны Владимиром Путиным умеет обходить санкции. Именно поэтому экономические и финансовые ограничения против РФ неэффективны, признал американский лидер Дональд Трамп.

У Дональда Трампа спросили, какими будут его действия, если не удастся достичь соглашения по Украине за 10 дней.

Российское руководство во главе с президентом страны Владимиром Путиным умеет обходить санкции. Именно поэтому экономические и финансовые ограничения против РФ неэффективны, признал американский лидер Дональд Трамп.

«Мы введем санкции. Он [Путин] очень хорошо (справляется — прим. URA.RU) с санкциями, он умеет их обходить», — сказал Трамп в рамках интервью телеканалу Newsmax.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп услышал от Путина неприятную для Штатов правду.

В конце июля Трамп заявил о планах сократить 50-дневный срок ультиматума для РФ в рамках сделки по урегулированию украинского кризиса до 10−12 дней, напоминает RT. Глава Белого дома и ранее заявлял, что не уверен в эффективности антироссийских ограничений, передает «Национальная служба новостей».

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