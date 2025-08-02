Трамп разочарованно признался, почему санкции против РФ не работают

В конце июля Трамп заявил о планах сократить 50-дневный срок ультиматума для РФ в рамках сделки по урегулированию украинского кризиса до 10−12 дней, напоминает RT. Глава Белого дома и ранее заявлял, что не уверен в эффективности антироссийских ограничений, передает «Национальная служба новостей».