Украинский беспилотник повредил детский сад в Воронежской области

В поселке городского типа Анна Воронежской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил здание детского сада. Об этом стало известно в субботу, 2 августа.
По предварительным данным, пострадавших нет.
По словам местных жителей, около часа ночи прогремело не менее девяти взрывов со стороны леса и два взрыва над городом. По словам очевидцев, один из БПЛА упал непосредственно перед детским садом, повредив здание и детскую площадку. На месте происшествия разбросаны обломки беспилотника и видна воронка от взрыва. Кроме того, повреждено остекление офисного здания в городе.
В настоящее время официальная информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работают экстренные службы, передает Telegram-канал Shot.
Ранее около полуночи над Таганрогом прогремело три взрыва, а затем, спустя 10 минут, еще два. Были видны вспышки в небе. По предварительным данным, система ПВО сработала по украинским беспилотникам в пригороде города, летевшим на низкой высоте.