Два землетрясения произошли у Северо-Курильска

Эпицентры землетрясений находились на расстоянии 155 и 124 километров восточнее Северо-Курильска, сообщила Семенова.
Зарегистрированы два землетрясения с магнитудами 5,3 и 4,5 у Северо-Курильска. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5 зарегистрированы в Тихом океане утром 2 августа», — заявила Семенова. Ее слова приводит РИА Новости. Также она отметила, что эпицентр находился в 124 и 155 километрах восточнее Северо-Курильска, а очаги землетрясений были на глубине 35 и 20 километров.
Ранее, 19 июля, у побережья северных Курильских островов уже фиксировалось землетрясение магнитудой 6,0 с эпицентром в 241 километре юго-восточнее Северо-Курильска. Тогда очаг находился на глубине 41 километр, а толчки ощущались с силой до пяти баллов.