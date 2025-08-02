Два землетрясения произошли у Северо-Курильска

«Землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5 зарегистрированы в Тихом океане утром 2 августа», — заявила Семенова. Ее слова приводит РИА Новости. Также она отметила, что эпицентр находился в 124 и 155 километрах восточнее Северо-Курильска, а очаги землетрясений были на глубине 35 и 20 километров.