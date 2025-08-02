Исполнитель теракта в Крокусе получил почти два миллиона рублей

Шамсидин Фаридуни, обвиняемый в организации теракта в «Крокус Сити Холле», за несколько месяцев до нападения получил на свой банковский счёт почти 2 миллиона рублей. Как следует из материалов уголовного дела, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, с ноября 2023 года по март 2024 года на его имя было зачислено 1 915 754 рубля, из которых он потратил более 1,8 миллиона.