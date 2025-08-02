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Исполнитель теракта в Крокусе получил почти два миллиона рублей

Согласно расследованию, с ноября по март обвиняемый потратил 1,855 миллиона рублей.

Источник: Аргументы и факты

Шамсидин Фаридуни, обвиняемый в организации теракта в «Крокус Сити Холле», за несколько месяцев до нападения получил на свой банковский счёт почти 2 миллиона рублей. Как следует из материалов уголовного дела, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, с ноября 2023 года по март 2024 года на его имя было зачислено 1 915 754 рубля, из которых он потратил более 1,8 миллиона.

Среди источников поступлений в документах указаны переводы от нескольких лиц: Назримада Лутфуллои перечислил 430 тысяч рублей, Мадер Шарипов — 374,8 тысячи, Якубджон Юсуфзоды — 216,5 тысячи, а Далержон Мирзоев — 25,6 тысячи рублей.

Согласно расследованию, с ноября по март Фаридуни потратил 1,855 миллиона рублей. Из них 567 700 рублей он снял наличными, 251 тысячу рублей направил на оплату различных товаров и услуг, а свыше миллиона — 1 031 000 рублей — перевёл через онлайн-банкинг.

Эти финансовые операции сейчас рассматриваются следствием в рамках установления источников финансирования и возможной причастности других лиц.

Ранее правоохранительные органы установили личности двух организаторов террористических ячеек, которые причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Они объявлены в розыск МВД России.