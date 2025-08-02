Исполнители теракта в «Крокусе» отправляли организаторам видео с убийствами людей

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года группой, связанных с запрещенной в РФ организацией «Вилаят Хорасан». Исполнители прошли подготовку в Турции, где обучились обращению с оружием, а связь с организаторами поддерживали через Telegram. После нападения выяснилось, что они также планировали взрыв в ТРЦ «Москва» в Каспийске, но преступление удалось предотвратить благодаря действиям силовиков. В результате теракта в «Крокусе» погибли 147 человек, свыше 300 получили ранения.