Исполнители теракта в «Крокусе» отправляли организаторам видео с убийствами людей

Исполнители теракта в «Крокусе» записывали видео для организаторов.
Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время нападения снимали на мобильные телефоны, как они убивали людей и сразу пересылали видеозаписи организаторам преступления. Об этом свидетельствуют судебные материалы дела.
«Для подтверждения совершенного теракта в “Крокус Сити Холл” участники террористической организации “Вилаят Хорасан” (ячейка, относящаяся к ИГ, запрещенной в РФ террористической организации) фиксировали ход и результаты совершаемого преступления при помощи мобильных телефонов, отправляя видеозаписи организаторам для отчета о совершенном преступлении», — сказано в документах. Они имеются в распоряжении ТАСС.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОбвиняемые в совершении теракта в «Крокусе» не захотели раскаиваться.
В материалах дела также говорится, что при выходе из зрительного зала, когда он уже был подожжен, один из террористов передал другому свой телефон и велел "снять процесс преступления на видео, что тот и сделал. Затем телефон вернули обратно, дополняют журналисты.
Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года группой, связанных с запрещенной в РФ организацией «Вилаят Хорасан». Исполнители прошли подготовку в Турции, где обучились обращению с оружием, а связь с организаторами поддерживали через Telegram. После нападения выяснилось, что они также планировали взрыв в ТРЦ «Москва» в Каспийске, но преступление удалось предотвратить благодаря действиям силовиков. В результате теракта в «Крокусе» погибли 147 человек, свыше 300 получили ранения.
Накануне были опубликованы фотографии трех новых фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», скрывающихся за границей. Те непосредственно связаны с организацией террористических ячеек, относящейся к «Вилаят Хорасан».