Путин высказался о ситуации с землетрясениями на Камчатке

«Напомню, что в свое время, уже много лет назад, мы занимались укреплением зданий, сооружений на Камчатке, именно как находящихся в опасной сейсмической зоне, работали там над системами коммуникации», — заявил Путин. Его слова передает ТАСС. Президент также отметил, что надеется на то, что укрепление сыграло свою роль, так как жертв и серьезных разрушений нет.