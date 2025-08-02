Двоих уроженцев Ингушетии объявили в розыск по делу о теракте в Крокусе

Два уроженца Ингушетии, Хаваж-Багаудин Алиев* и Батыр Кулаев*, объявлены в розыск в связи с делом о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Согласно материалам дела, которые попали в распоряжение ТАСС, они находятся под следствием за помощь в обеспечении исполнителей теракта оружием.