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Жители города на Дальнем Востоке почувствовали два землетрясения

У побережья Северо-Курильска утром в субботу, 2 августа, зафиксировали два землетрясения.

У побережья Северо-Курильска утром в субботу, 2 августа, зафиксировали два землетрясения. Их магнитуда составила 5,3 и 4,5, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника метеостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

По ее словам, подземные толчки произошли в течение получаса.

Она уточнила, что эпицентр подземных толчков находился в 155 и 124 километрах восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 35 и 20 километров.

Семенова добавила, что жители Северо-Курильска ощутили оба землетрясения.

Ранее МЧС сообщило о 120 повторных толчках на Камчатке.