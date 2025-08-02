Жители города на Дальнем Востоке почувствовали два землетрясения

У побережья Северо-Курильска утром в субботу, 2 августа, зафиксировали два землетрясения. Их магнитуда составила 5,3 и 4,5, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника метеостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.