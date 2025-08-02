Жители города на Дальнем Востоке почувствовали два землетрясения

У побережья Северо-Курильска утром в субботу, 2 августа, зафиксировали два землетрясения. Их магнитуда составила 5,3 и 4,5, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника метеостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
По ее словам, подземные толчки произошли в течение получаса.
Она уточнила, что эпицентр подземных толчков находился в 155 и 124 километрах восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 35 и 20 километров.
Семенова добавила, что жители Северо-Курильска ощутили оба землетрясения.
Ранее МЧС сообщило о 120 повторных толчках на Камчатке.