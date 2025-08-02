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Трамп назвал Путина «крепким орешком»

Президент РФ Владимир Путин — «крепкий орешек». Так российского лидера назвал Президент США Дональд Трамп в ответ на вопросы журналистов по поводу мнения последнего.

У Трампа было много хороших разговоров с Путиным, сообщают Newsmax.

Президент РФ Владимир Путин — «крепкий орешек». Так российского лидера назвал Президент США Дональд Трамп в ответ на вопросы журналистов по поводу мнения последнего.

«Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось», — заявил Трамп. Его слова приводит Newsmax. Также лидер США заявил, что у него с Путиным было много хороших разговоров, после которых можно было прекратить конфликт, но потом «вдруг начали сыпаться бомбы».

Ранее Дональд Трамп уже высказывал разочарование позицией Владимира Путина по украинскому вопросу и подчеркивал, что проведение личной встречи с российским лидером зависит от действий Москвы. Несмотря на неоднократные попытки урегулировать конфликт, ситуация на Украине остается нерешенной, а лидер РФ не намерен прекращать спецоперацию под давлением Запада.

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