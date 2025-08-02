Трамп назвал Путина «крепким орешком»

«Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось», — заявил Трамп. Его слова приводит Newsmax. Также лидер США заявил, что у него с Путиным было много хороших разговоров, после которых можно было прекратить конфликт, но потом «вдруг начали сыпаться бомбы».