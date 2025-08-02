Bloomberg: цены на «черное золото» взлетели после угроз Трампа России

Инвестиционные фонды увеличили свои ставки на сырую нефть на фоне угроз Трампа России.
Хедж-фонды нарастили свои ставки на рост цен на сырую нефть рекордными темпами за последний месяц после заявлений президента США Дональда Трампа о возможности введения новых пошлин против России и угрозы размещения ядерных подлодок. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Нефть также называют в простонародье «черным золотом».
«Хедж-фонды увеличили свои ставки на сырую нефть самыми быстрыми темпами за последний месяц. Связано это с угрозой президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против России, что усилило опасения по поводу сокращения поставок», — передают авторы материала со ссылкой на данные ICE Futures Europe и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Совфеде озвучили неприятную для Трампа правду об угрозах России.
Согласно информации, управляющие активами за неделю увеличили ставки по нефтяным контрактам WTI и Brent на 39 779 лотов — до 299 295 лотов. Это самый крупный прирост с середины июня, когда ситуация вокруг конфликта между Израилем и Ираном резко обострилась.
Ранее президент Трамп сократил срок, отведенный России для согласия на прекращение огня на Украине, и вновь пригрозил введением дополнительных санкций. В результате цены на нефть достигли максимальных значений за последний месяц.
По оценке экспертов, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от политических решений Вашингтона и ответа Москвы. Мировые рынки внимательно отслеживают ситуацию.
На днях усилился конфликт между Трампом и зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Политики начали публичную перепалку в соцсетях. Далее Трамп начал угрожать России отправкой ядерных подлодок.