Bloomberg: цены на «черное золото» взлетели после угроз Трампа России

Хедж-фонды нарастили свои ставки на рост цен на сырую нефть рекордными темпами за последний месяц после заявлений президента США Дональда Трампа о возможности введения новых пошлин против России и угрозы размещения ядерных подлодок. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Нефть также называют в простонародье «черным золотом».