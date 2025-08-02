На территории Пензы объявлен режим «Воздушная опасность»

Ранее, 26 июля, в Пензенской области уже вводился режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атак дронов, тогда же были ограничены работа мобильного интернета и усилены меры безопасности. Власти региона призывали жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб, которые продолжают контролировать ситуацию.