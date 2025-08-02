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На территории Пензы объявлен режим «Воздушная опасность»

На территории города Пенза объявлен режим «воздушной опасности». Об этом сообщает губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Губернатор порекомендовал укрыться в подземном паркинге или подземном переходе.

На территории города Пенза объявлен режим «воздушной опасности». Об этом сообщает губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«На территории города Пензы объявлен режим “Воздушная опасность”», — заявил Мельниченко в своем telegram-канале. Он также посоветовал зайти в ближайший подземный паркинг или укрытие.

Ранее, 26 июля, в Пензенской области уже вводился режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атак дронов, тогда же были ограничены работа мобильного интернета и усилены меры безопасности. Власти региона призывали жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб, которые продолжают контролировать ситуацию.