Обломки БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области

Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор.
Над территорией Рязанской области силами отражена атака украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.
«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА», — заявил Малков в своем telegram-канале. Также он сообщил о падении обломков беспилотников на территорию предприятия, устраняются последствия. По его словам, отсутствуют жертвы и повреждения жилых домов.
Атаки беспилотников на Рязанскую область происходят не впервые: ранее, в ночь на 5 июля, в регионе уже были сбиты два украинских БПЛА, обломки одного из которых упали во двор частного дома, однако тогда также обошлось без пострадавших и разрушений. Аналогичные инциденты с массовыми атаками дронов в начале июля фиксировались и в соседней Воронежской области, где были уничтожены более 25 аппаратов.