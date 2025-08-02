Обломки БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области

Атаки беспилотников на Рязанскую область происходят не впервые: ранее, в ночь на 5 июля, в регионе уже были сбиты два украинских БПЛА, обломки одного из которых упали во двор частного дома, однако тогда также обошлось без пострадавших и разрушений. Аналогичные инциденты с массовыми атаками дронов в начале июля фиксировались и в соседней Воронежской области, где были уничтожены более 25 аппаратов.