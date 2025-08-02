Жителей Оренбурга предупредили об опасности атаки БПЛА

Над Оренбургом могут пролететь беспилотники.
Жителям Оренбурга сообщили о введении режима беспилотной опасности. Об этом написал врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.
«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — сообщил он в telegram-канале.
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