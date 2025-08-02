Двух уроженцев Ингушетии объявили в розыск по делу о теракте в «Крокусе»

Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев, уроженцы Назрани (Ингушетия), объявлены в розыск по подозрению в пособничестве исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
По данным следствия, Алиев и Кулаев, наряду с ранее арестованными Джабраилом Аушевым и Хусейном Медовым, обеспечили исполнителей теракта оружием, используя тайники. Имена Алиева и Кулаева уже внесены Росфинмониторингом в перечень террористов. В базе розыска МВД они значатся по уголовной статье, однако ее номер не уточняется.
Генеральная прокуратура уже передала в военный суд уголовное дело в отношении 19 фигурантов. Расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации продолжается, передает ТАСС.
Трагедия произошла 22 марта 2024 года: несколько террористов ворвались в здание «Крокус Сити Холла», после чего стали расстреливать всех находившихся внутри людей. В результате произошедшего погибли 145 человек. Подробнее об ужасной трагедии — в материале «Вечерней Москвы».