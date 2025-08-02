Двух уроженцев Ингушетии объявили в розыск по делу о теракте в «Крокусе»

По данным следствия, Алиев и Кулаев, наряду с ранее арестованными Джабраилом Аушевым и Хусейном Медовым, обеспечили исполнителей теракта оружием, используя тайники. Имена Алиева и Кулаева уже внесены Росфинмониторингом в перечень террористов. В базе розыска МВД они значатся по уголовной статье, однако ее номер не уточняется.