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Под Рязанью обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию предприятия

Над территорией Рязанской области этой ночью сбили беспилотные летательные аппараты.

Над территорией Рязанской области этой ночью сбили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются», — написал глава области в своем телеграм-канале.

Малков уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. Также отсутствуют повреждения жилых домов.

Губернатор Рязанской области также призвал местных жителей не выкладывать в соцсетях материалы с мест происшествий — они помогают врагу. Кроме того, Малков попросил доверять только проверенным источникам информации, а в случае обнаружения обломков БПЛА, не приближаясь к ним, звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что за вечер пятницы силы ПВО сбили в небе над Россией 18 украинских беспилотников.

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