Под Рязанью обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию предприятия

Над территорией Рязанской области этой ночью сбили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются», — написал глава области в своем телеграм-канале.
Малков уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. Также отсутствуют повреждения жилых домов.
Губернатор Рязанской области также призвал местных жителей не выкладывать в соцсетях материалы с мест происшествий — они помогают врагу. Кроме того, Малков попросил доверять только проверенным источникам информации, а в случае обнаружения обломков БПЛА, не приближаясь к ним, звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что за вечер пятницы силы ПВО сбили в небе над Россией 18 украинских беспилотников.