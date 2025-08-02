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Несколько человек стали жертвами очередной массовой стрельбы в США

Сотрудники американского Министерства юстиций из Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (AFT) сообщили о массовой стрельбе в штате Монтана.

Сотрудники американского Министерства юстиций из Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (AFT) сообщили о массовой стрельбе в штате Монтана. Соответствующая публикация была сделана на аккаунте федерального агентства в соцсети Х.

По имеющимся данным, преступление произошло в одном из баров города Анаконда в округе Дир-Лодж.

Согласно информации AFT, несколько посетителей заведения скончались на месте от полученных ран. Местный Департамент полиции уже разослал ориентировки подозреваемого и приступил к оперативно-розыскным мероприятиям.

К сожалению, это не единственная массовая стрельба, с которой США столкнулись за эту неделю. Несколькими днями ранее мужчины с психическим заболеванием убил четырех человек в Нью-Йорке, включая известного по всему штату выдающегося правоохранителя.