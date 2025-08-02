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Жителей Пензы напугали звуки взрывов

Взрывы прогремели над городом Пенза. Также слышна сирена воздушной опасности. Об этом сообщают очевидцы.

В Пензе слышны взрывы и сирены, сообщают очевидцы.

Взрывы прогремели над городом Пенза. Также слышна сирена воздушной опасности. Об этом сообщают очевидцы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа территории Пензы объявлен режим «Воздушная опасность».

«А у нас ребята слышали взрывы», — пишет очевидец в одной из местных групп «Мото чат Пенза». Также поступила информация о том, что слышны сирены воздушной опасности.

Ранее утром 2 августа губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал о введении режима «Воздушная опасность». Также он рекомендовал людям укрыться в подземных переходах или подземные паркинги.