«Ужас какой!»: беспилотники ВСУ атакуют Рязань

В ночь на 2 августа над Рязанью прогремела серия взрывов. Изначально об этом сообщили сами горожане в местных чатах в Telegram. Очевидцы писали, что в небе были слышны звуки моторов, а также, что над городом пронеслись дроны на низкой высоте. По их словам, были видны яркие вспышки и слышны от пяти до десяти хлопков. «Было слышно 5−6 взрывов над городом. Беспилотники летят на низкой высоте. Видны яркие вспышки и слышен звук моторов в небе», — рассказали жители журналистам.