«Ужас какой!»: беспилотники ВСУ атакуют Рязань

Дроны ВСУ атаковали Рязанскую область в ночь на 2 августа.
Этой ночью Рязань была атакована украинскими беспилотниками. Очевидцы сообщали о взрывах, затем ряд telegram-каналов начали писать о пожарах в городе, а также близлежащих районах. Спустя несколько часов губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил информацию о дронах ВСУ и уточнил, что было атаковано одно из предприятий. Что происходит в области в настоящий момент — в материале URA.RU.
Звуки моторов и яркие вспышки.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атаковали Рязань, в городе слышны взрывы.
В ночь на 2 августа над Рязанью прогремела серия взрывов. Изначально об этом сообщили сами горожане в местных чатах в Telegram. Очевидцы писали, что в небе были слышны звуки моторов, а также, что над городом пронеслись дроны на низкой высоте. По их словам, были видны яркие вспышки и слышны от пяти до десяти хлопков. «Было слышно 5−6 взрывов над городом. Беспилотники летят на низкой высоте. Видны яркие вспышки и слышен звук моторов в небе», — рассказали жители журналистам.
По данным Mash, взрывы произошли вблизи торгового центра «Виктория Плаза», где после атак загорелось одно из зданий. Пролеты дронов зафиксированы также в районах Новоселово, Пионерской Рощи и Рыбновского района. По предварительной информации, атаку осуществляли беспилотники типа «Лютый».
Гарь, ужас и истерика: жители региона не скрывают эмоций.
Многочисленные горожане в местных чатах также делились впечатлениями в соцсетях. Они отмечали густой дым, резкий запах гари и повторяющиеся взрывы. Некоторые рассказывали о том, что беспилотники пролетали прямо над жилыми домами. «Ужас какой», — писала местная жительница Евгения. Пользовательница Алена дополнила, что ощущается сильный запах гари. Другая девушка по имени Анна призналась, что у нее ребенок в истерике из-за происходящего. Другие писали, что были вынуждены проснуться ночью из-за беспилотников.
Сообщается о пожарах и взрывах.
В некоторых районах Рязани возникли пожары после атаки украинских беспилотников, сообщили местные жители telegram-каналам Shot и Baza. Жители отмечают, что громкие взрывы были слышны в районе аэродрома Дягилево. После взрывов в нескольких районах города появились очаги возгорания.
По сообщениям Baza, сразу после серии взрывов в отдельных районах Рязани вспыхнули пожары. Одновременно с инцидентами в Рязани о работе ПВО и атаках БПЛА сообщают жители Липецкой и Воронежской областей. По словам очевидцев, украинские беспилотники типа «Лютый» летели на малой высоте.
Под удар попал дом культуры в центре Рязани.
В центре Рязани вспыхнул пожар на объекте культурного наследия Рязанской области, расположенном на Цветном бульваре — загорелся памятник деревянного зодчества дом Банковского. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на видеозаписи с места происшествия.
Согласно информации журналистов, пожар начался ночью и быстро охватил деревянное здание, представляющее историческую ценность для региона. На опубликованных кадрах видно, что огонь уничтожает значительную часть строения, а пожарные предпринимают попытки локализовать распространение пламени.
Реакция властей и удар по предприятию.
Через несколько часов после первых сообщений об атаке на связь в своем telegram-канале вышел глава региона Павел Малков. Он отметил, что средства ПВО и РЭБ сбили дроны противника над территорией Рязанской области. Губернатор подчеркнул, что жертв среди населения нет. Разрушений жилых домов также не зафиксировано. Он также добавил, что обломки БПЛА попали на территорию предприятия, но не уточнил, какого.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОбломки БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области.
По словам губернатора, работы по ликвидации последствий ведутся в оперативном режиме. Специалисты проводят обследование территории, где обнаружены обломки беспилотников, а также осуществляют все необходимые меры для обеспечения безопасности людей.
Малков также обратился к жителям с просьбой не публиковать фото- и видеоматериалы с места происшествия, подчеркнув, что распространение подобных данных может нанести ущерб безопасности региона. Губернатор призвал доверять только официальным источникам информации.