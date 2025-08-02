Пропавшие на Камчатке глава холдинга «Афанасий» и его коллеги найдены живыми

Глава тверского холдинга «Афанасий» Максим Ларин, руководитель продуктового направления компании ООО «Макларин» Вадим Дешевкин и его сын Денис, которые пропали на Камчатке после землетрясения, найдены живыми и здоровыми. Об этом сообщили представители транспортной прокуратуры.
Бизнесмен и его товарищи находятся в бухте Русская. Из-за проблем со связью они не могли сообщить родственникам о своем местоположении.
По словам прокуратуры, сразу после землетрясения они обратились в погранслужбу и попросили сообщить, что с ними все в порядке и они продолжат отдых еще несколько дней.
Ларин и его коллеги находились в регионе в командировке. В день землетрясения они отправились на рыбалку, после чего перестали выходить на связь. В день их выхода в открытый океан сила подземных толчков составила 8,7 баллов, передает Telegram-канал Baza.
Ранее стало известно, что Ларин и двое его коллег пропали на Камчатке. Связь с ними оборвалась около трех суток назад, в день, когда в регионе произошло сильное землетрясение.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.