Вспыхнул торговый центр, обломки дрона упали на детсад: карта атак БПЛА за 2 августа

Рязань стала одной из главных целей атаки. Около полуночи в городе прогремела серия взрывов. После одного из ударов загорелось здание возле ТЦ. Местные жители сообщали о 5−10 взрывов, пролетах дронов на низкой высоте и работе ПВО. Вспышки и звук моторов БПЛА наблюдали во многих районах.