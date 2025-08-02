Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вспыхнул торговый центр, обломки дрона упали на детсад: карта атак БПЛА за 2 августа

В ночь на 2 августа беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько российских регионов одновременно. В Рязани горит здание у ТЦ, в Воронежской области дрон рухнул на детсад, а Липецк остался без интернета. Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.

Во многих российских регионах зафиксирована опасность атаки БПЛА.

В ночь на 2 августа беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько российских регионов одновременно. В Рязани горит здание у ТЦ, в Воронежской области дрон рухнул на детсад, а Липецк остался без интернета. Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.

Рязанская область.

Рязань стала одной из главных целей атаки. Около полуночи в городе прогремела серия взрывов. После одного из ударов загорелось здание возле ТЦ. Местные жители сообщали о 5−10 взрывов, пролетах дронов на низкой высоте и работе ПВО. Вспышки и звук моторов БПЛА наблюдали во многих районах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атаковали Рязань, в городе слышны взрывы.

По предварительным данным, несколько беспилотников типа «Лютый» были сбиты, их обломки упали на территорию промышленного предприятия. Жертв и серьезных разрушений нет. Власти ввели ограничения на авиасообщение в аэропорту «Дягилево» и призвали жителей не приближаться к местам падения обломков.

Липецкая область.

В Липецке и близлежащих районах объявлен красный уровень угрозы. Беспилотники летели на крайне низкой высоте, в том числе над жилыми кварталами. Один из дронов был сбит в центре города. Обломки упали рядом с детским садом — место оцеплено, работают саперы.

В регионе действует режим «Воздушная опасность», временно ограничен мобильный интернет. Жителей массово оповещают через сирены, SMS и телевидение.

Воронежская область.

Над областью сбили не менее четырех БПЛА. Один из них рухнул на территорию детского сада в поселке Анна, повредив здание и игровую площадку. К счастью, обошлось без пострадавших. Пролеты дронов фиксировались в нескольких районах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДрон влетел в детский сад под Воронежем.

Режим воздушной тревоги действовал всю ночь. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и оставаться в безопасных помещениях.

Ростовская область.

Первые удары пришлись на Таганрог — ПВО сработала над частным сектором, сбив несколько дронов. Местные жители сообщали о громких взрывах и интенсивной работе систем противовоздушной обороны.

В области введен режим повышенной готовности. Есть информация о повреждениях инфраструктуры, но жертв нет.

Белгородская область.

Тревога по БПЛА длилась около пяти часов. В селе Малобыково осколок дрона ранил местного жителя — у мужчины осколочное ранение ноги. Обломки беспилотников находили и в других районах. Сейчас режим тревоги снят, но экстренные службы остаются в состоянии повышенной готовности.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Краснодарском крае объявлена опасность атаки беспилотников.

Саратовская область.

Зафиксированы пролеты БПЛА и работа ПВО. Временно ограничено авиасообщение в аэропортах Саратова, Энгельса, Балашова и других городов.

Тамбовская область.

Тревога объявлялась в Котовске, Жердевке и Ряжске. Введены ограничения на полеты гражданской авиации.

Краснодарский край.

По данным Минобороны, над регионом сбито семь беспилотников. Удары зафиксированы в Тимошевске, Приморско-Ахтарске, Славянске и Крымске.

Волгоградская область.

Пролеты БПЛА отмечены в Волгограде, Урюпинске и Михайловском районе. Введен режим воздушной угрозы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Ростовской области возник пожар после атаки дронов ВСУ: карта атак БПЛА 28 июля.

Самарская область.

Аэропорт Курумоч временно приостанавливал работу. Это произошло из-за угрозы БПЛА.

Пензенская область.

Действует режим «Беспилотная опасность». Жителей оповещают через сирены и SMS. Ограничена работа местного аэропорта.

Ставропольский край.

Сообщения о пролетах поступали из Изобильного и Невинномысска. Введены ограничения связи.

Республика Северная Осетия — Алания.

Объявлен режим повышенной готовности. Возможны перебои с интернетом.

Республика Мордовия.

Власти предупредили о возможных атаках БПЛА. Усилены системы оповещения.

Республика Дагестан.

Жителей просят оставаться дома. Также советовали избегать помещений с окнами.

Регионы с минимальной активностью БПЛА.

Ряд российских регионов получил предупреждения о возможных атаках беспилотников, однако подтвержденных случаев поражения целей или серьезных инцидентов зафиксировано не было. В Республике Адыгея мониторинговые службы зарегистрировали сигналы о потенциальной угрозе, в связи с чем были усилены меры наблюдения.

В Ульяновской области власти объявили предупреждение о возможных пролетах БПЛА, рекомендовав жителям сохранять бдительность. Аналогичные меры предосторожности приняты в Оренбургской области, где местным жителям советовали соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.

Центральные регионы России, включая Московскую, Калужскую, Тульскую, Владимирскую, Ярославскую и Нижегородскую области, также находились в состоянии повышенной готовности. Здесь фиксировались предупреждения о возможных пролетах дронов, однако система ПВО не зафиксировала реальных угроз.

В Республике Чувашия был введен режим повышенной готовности, предусматривающий дополнительные меры безопасности. На территории Крыма и Севастополя тревога объявлялась в западной части полуострова, но подтвержденных данных о пролетах или атаках не поступало. В Астраханской области мониторинговые каналы сообщали о возможной угрозе, однако реальных инцидентов зарегистрировано не было.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше