Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области

«Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются», — написал он в Telegram-канале.
Власти уточнили, что в результате атаки жертв среди населения и повреждения в жилых домах не зафиксировали. Граждан просят на приближаться к обломкам БПЛА и сообщать о них на телефон 112.
Отметим, что этой же ночью ВСУ атаковали дронами Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области. Кроме этого, по данным на утро 2 августа, остаются закрытыми четыре гражданских аэропорта в Самаре, Саратове, Тамбове и Пензе.
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