Жителей Новокуйбышевска в Самарской области насторожили звуки в небе

Очевидцы сообщают о жужжаниях БПЛА.
Атака БПЛА произошла на город Новокуйбышевск в Самарской области. Опасность атаки объявлена в регионе. Очевидцы сообщают о жужжаниях пролетающих БПЛА.
«Проснулась от жужжания», — сообщает очевидец в одном из местных чатов. Официальная информация по поводу опасности и нападения пока не поступала.
Ранее в аэропорту Курумач в Самаре был введен план «Ковер». Об этом писали представители Росавиации. Они были введены в связи с обеспечением безопасности полетов.
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