Жители Камчатки за сутки жители ощутили более 20 подземных толчков

За период с 9 утра 1 августа по 9 утра 2 августа на Камчатке было зафиксировано 22 ощутимых землетрясения. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Как отмечается в сообщении, за указанное время в Петропавловске-Камчатском произошло 22 ощутимых землетрясения. Всего же зафиксировано более 130 землетрясений. Самые сильные подземные толчки в этот период достигали амплитуды 6,2 и 6,4, передает РИА Новости.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.
Эксперты отметили, что это землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана. «Вечерняя Москва» рассказала о последствиях стихийного бедствия.