Движение на Крымском мосту восстановили спустя пять часов

Восстановлено движение на Крымском мосту, сообщили в канале.
На Крымском мосту восстановлено движение транспорта. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — указано в сообщении. Ранее, в 23:50 по московскому времени, было перекрыто движение на мосту.
Причины ограничения не раскрывались, а сроки восстановления движения заранее не уточнялись. Подобные временные перекрытия на мосту ранее уже вводились по различным причинам, включая вопросы безопасности.