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Движение на Крымском мосту восстановили спустя пять часов

На Крымском мосту восстановлено движение транспорта. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Восстановлено движение на Крымском мосту, сообщили в канале.

На Крымском мосту восстановлено движение транспорта. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — указано в сообщении. Ранее, в 23:50 по московскому времени, было перекрыто движение на мосту.

Причины ограничения не раскрывались, а сроки восстановления движения заранее не уточнялись. Подобные временные перекрытия на мосту ранее уже вводились по различным причинам, включая вопросы безопасности.