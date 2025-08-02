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DT: Трамп начал взбираться на «лестницу ядерной эскалации»

Президент США Дональд Трамп поднимается по «лестнице ядерной эскалации». Об этом пишет британская газета.

Трамп балансирует на грани ядерной войны, пишет The Daily Telegraph.

Президент США Дональд Трамп поднимается по «лестнице ядерной эскалации». Об этом пишет британская газета.

«Даже во времена холодной войны ни один президент США публично не направлял атомные подводные лодки в сторону российских вод», — указано в материале газеты The Daily Telegraph. Также отмечается, что Трамп наступил на первую ступеньку «лестницы ядерной эскалации» и балансирует на грани ядерной войны.

Ранее, 1 августа 2025 года, Дональд Трамп заявил о возможности размещения американских атомных подводных лодок с ядерным вооружением в ответ на высказывания Дмитрия Медведева. Это заявление стало первым публичным шагом Трампа по сдерживанию России после возвращения в Белый дом и вызвало резонанс в зарубежных СМИ, которые отметили резкую смену риторики американского президента и напомнили, что подобные перемещения традиционно держатся в секрете.

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