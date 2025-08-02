DT: Трамп начал взбираться на «лестницу ядерной эскалации»

Ранее, 1 августа 2025 года, Дональд Трамп заявил о возможности размещения американских атомных подводных лодок с ядерным вооружением в ответ на высказывания Дмитрия Медведева. Это заявление стало первым публичным шагом Трампа по сдерживанию России после возвращения в Белый дом и вызвало резонанс в зарубежных СМИ, которые отметили резкую смену риторики американского президента и напомнили, что подобные перемещения традиционно держатся в секрете.