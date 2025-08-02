Пожар произошел в торговом центре в Приморье

Информация о происшествии поступила утром субботы в службу спасения региона в 09 часов 12 минут. Согласно данным регионального управления МЧС России, перед прибытием спасателей из помещения успели самостоятельно покинуть двадцать посетителей, никто из людей не пострадал.
Оперативно прибывшие подразделения пожарных ликвидировали очаг пожара, площадь которого составила двенадцать квадратных метров. Верхние этажи торгового комплекса оказались сильно задымленными, огонь распространился на третий этаж, где находился стеллаж с товарами бытовой химии.
После ликвидации пламени специалисты приступили к выяснению обстоятельств происшествия, причины возникновения огня пока уточняются, проводится оценка нанесенного ущерба.