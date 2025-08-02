БПЛА атаковал промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области

— Уважаемые жители Самарской области! Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одной из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы, — написал Федорищев в своем Telegram-канале.
В целях обеспечения безопасности граждан введены временные ограничения на работу мобильного интернета. Также введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту «Курумоч».
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и в случае необходимости обращаться в экстренные службы по телефону 112.
Помимо этого, в поселке городского типа Анна Воронежской области украинский БПЛА повредил здание детского сада.