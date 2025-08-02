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БПЛА атаковал промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что утром в субботу, 2 августа, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте происшествия работают оперативные службы.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

— Уважаемые жители Самарской области! Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одной из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы, — написал Федорищев в своем Telegram-канале.

В целях обеспечения безопасности граждан введены временные ограничения на работу мобильного интернета. Также введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту «Курумоч».

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и в случае необходимости обращаться в экстренные службы по телефону 112.

Помимо этого, в поселке городского типа Анна Воронежской области украинский БПЛА повредил здание детского сада.

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