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Bloomberg: ФБР скрыло имя Трампа в бумагах по делу Эпштейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) скрыло имя президента США Дональда Трампа, а также других известных личностей из материалов, связанных с расследованием дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Помимо Трампа, в документах были имена других известных деятелей, пишет Bloomberg.

Федеральное бюро расследований (ФБР) скрыло имя президента США Дональда Трампа, а также других известных личностей из материалов, связанных с расследованием дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто известно о финансисте-педофиле Эпштейне, в связях с которым Трампа обвинил Маск. Видео.

«Сотрудники ФБР, изучая досье Эпштейна, обнаружили в документах многочисленные упоминания Трампа. В них также фигурировали имена десятков других известных общественных деятелей», — указано в материале агентства, которое ссылается на слова источников.

Ранее сообщалось о том, что в документах по делу Эпштейна фигурируют такие имена как Илон Маск, Билл Гейтс, Билл Клинтон и принц Эндрю. Об этом сообщали The Daily Mail.

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