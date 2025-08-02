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РИАН: Исполнитель теракта в Крокусе получил два млн рублей и почти все потратил

Деньги поступали на один из счетов Фаридуни в период с 1 ноября 2023 года по 23 марта 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

За несколько месяцев до теракта в «Крокус Сити Холле» один из его исполнителей, а именно Шамсидин Фаридуни, получил на банковский счет почти два млн рублей. В материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новостей, говорится, что он потратил более 1,8 млн из них.

Установлено, что на зарегистрированный на имя Фаридуни счет в одном из банков в период с 1 ноября 2023 года по 23 марта 2024 года поступил 1 915 754,24 рубля. В документах отмечается, что деньги также были отправлены на счет от нескольких фигурантов данного уголовного дела.

Наличными Фаридуни снял 567 700 рублей, на онлайн-переводы потратил 1 031 000 рублей и еще на 251 000 совершил ряд покупок. Всего потратил из полученных двух млн 1,855 млн рублей.

Как KP.RU писал ранее, фотографии трех ранее не публиковавшихся фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» оказались в распоряжении РИА Новости. Все они — граждане Таджикистана и в настоящее время скрываются за пределами России.