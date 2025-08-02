РИАН: Исполнитель теракта в Крокусе получил два млн рублей и почти все потратил

За несколько месяцев до теракта в «Крокус Сити Холле» один из его исполнителей, а именно Шамсидин Фаридуни, получил на банковский счет почти два млн рублей. В материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новостей, говорится, что он потратил более 1,8 млн из них.