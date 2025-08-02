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Силы ПВО сбили БПЛА над Рязанской областью, обломки упали на предприятие

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией региона были сбиты беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией региона были сбиты беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

— Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА, — написал Малков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, обломки БПЛА упали на территорию предприятия, в настоящее время последствия устраняются. Жертв и повреждений жилых домов нет.

Малков призвал жителей не распространять фото- и видеоматериалы с места происшествия, так как это может помочь противнику. Он подчеркнул необходимость доверять только проверенным источникам информации. Губернатор также напомнил, что в случае обнаружения обломков беспилотника не следует к ним приближаться и необходимо обратиться в службы экстренного реагирования по телефону 112.

Кроме того, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что БПЛА атаковал одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте происшествия работают оперативные службы.

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