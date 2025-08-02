Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» написал явку с повинной

Из 19 фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» лишь один — Джабраил Аушев — добровольно обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. Как следует из материалов дела, оказавшихся в распоряжении ТАСС, Аушев обвиняется в передаче оружия исполнителям нападения.
Согласно документам, в апреле 2024 года, после того как Аушев узнал о задержании своего сообщника Хусейна Медова, он испугался и на некоторое время скрылся у знакомого в Чечне. Осознав, что дальнейшее уклонение от следствия бессмысленно, он сам пришёл в правоохранительные органы и признался в содеянном.
По версии следствия, Аушев, уроженец Ингушетии, вместе с Медовым, а также Хаваж-Багаудином Алиевым и Батыром Кулаевым, участвовал в организации передачи оружия террористам. В частности, в марте 2024 года Аушев согласился помочь оборудовать тайник для хранения оружия. Он признал свою вину в полном объёме и дал подробные показания о своей роли в подготовке преступления.
Ранее правоохранительные органы установили личности двух организаторов террористических ячеек, которые причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Они объявлены в розыск МВД России.