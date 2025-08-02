Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» написал явку с повинной

Согласно документам, в апреле 2024 года, после того как Аушев узнал о задержании своего сообщника Хусейна Медова, он испугался и на некоторое время скрылся у знакомого в Чечне. Осознав, что дальнейшее уклонение от следствия бессмысленно, он сам пришёл в правоохранительные органы и признался в содеянном.