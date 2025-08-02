Найдены пропавшие сотрудники тверской пивоварни «Афанасий» после землетрясения на Камчатке

Ранее Максим Ларин и семья Дешевкиных перестали выходить на связь после мощного землетрясения на Камчатке, где они находились с деловой поездкой и отправились на рыбалку. Их исчезновение совпало с началом серии повторных толчков в регионе, что вызвало беспокойство у родственников и обращение в полицию.