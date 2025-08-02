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Найдены пропавшие сотрудники тверской пивоварни «Афанасий» после землетрясения на Камчатке

Глава пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, вместе с Вадимом Дешевкиным и его сыном Денисом найдены. Сообщается, что они живы и здоровы. Информацию передает telegram-канал Baza.

Владелец пивоварни с товарищами находятся в бухте Русской.

Глава пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, вместе с Вадимом Дешевкиным и его сыном Денисом найдены. Сообщается, что они живы и здоровы. Информацию передает telegram-канал Baza.

«Глава тверского холдинга “Афанасий” Максим Ларин, руководитель продуктового направления компании ООО “Макларин” Вадим Дешёвкин и его сын Денис, пропавшие на Камчатке после землетрясения, живы и здоровы», — указано в материале. Сообщается, что бизнесмен и товарищи находятся в бухте Русской.

Ранее Максим Ларин и семья Дешевкиных перестали выходить на связь после мощного землетрясения на Камчатке, где они находились с деловой поездкой и отправились на рыбалку. Их исчезновение совпало с началом серии повторных толчков в регионе, что вызвало беспокойство у родственников и обращение в полицию.