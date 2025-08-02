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Мирный житель погиб в результате массированной атаки БПЛА на Ростовскую область

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью военные отразили массированную воздушную атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью военные отразили массированную воздушную атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.

В поселке Углеродовском Красносулинского района произошло возгорание одного из строений предприятия, которое было оперативно потушено.

В результате инцидента погиб сотрудник, охранявший объект.

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Кроме того, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что БПЛА атаковал одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте происшествия работают оперативные службы.

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