Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массированная атака БПЛА отражена в 7 районах Ростовской области, есть погибший

Российские военные отразили атаку БПЛА в семи районах Ростовской области. Одно из предприятий загорелось после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области.

Российские военные отразили атаку БПЛА в семи районах Ростовской области. Одно из предприятий загорелось после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Военные отразили ночью массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах», — написал Слюсарь в telegram-канале.

Кроме того, в поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, огонь потушен. Скончался сотрудник организации. Слюсарь выразил соболезнования его родным.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше