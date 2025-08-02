Украинские беспилотники атаковали промышленный город под Самарой

Беспилотники ВСУ ранним утром в субботу, 2 августа, атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
«Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске», — написал глава области в своем телеграм-канале.
Федорищев отметил, что сейчас на месте работают оперативные службы. В целях безопасности введены временные ограничения на работу мобильного интернета.
Также Федорищев напомнил, что в самарском аэропорту действуют ограничения на прием и отправку воздушных судов.
Ранее также сообщалось об атаке беспилотников ВСУ на предприятие в Рязанской области.