Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские беспилотники атаковали промышленный город под Самарой

Беспилотники ВСУ ранним утром в субботу, 2 августа, атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области.

Беспилотники ВСУ ранним утром в субботу, 2 августа, атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске», — написал глава области в своем телеграм-канале.

Федорищев отметил, что сейчас на месте работают оперативные службы. В целях безопасности введены временные ограничения на работу мобильного интернета.

Также Федорищев напомнил, что в самарском аэропорту действуют ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Ранее также сообщалось об атаке беспилотников ВСУ на предприятие в Рязанской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше