В Челябинске будут судить студента-иностранца, купившего водительские права

Фигуранту уголовного дела 23 года. Его обвинили в совершении преступления по части 3 статьи 327 УК РФ.
Сообщается, что в 2023 году в интернете он за 3 тыс. рублей заказал и приобрел поддельное водительское удостоверение, после чего, не имея подтвержденных в Госавтоинспекции навыков управления автомобилем, периодически совершал поездки.
В апреле 2025 года он управлял Hyundai Solaris, был остановлен сотрудниками ГАИ на территории Центрального района, фальшивый документ был изъят.
«Согласно ответу компетентных органов иностранного государства, водительское удостоверение обвиняемому там также не выдавалось», — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.
Студент вину признал. По его словам, в 2019 году он обучался в автошколе на родине, однако экзамены не сдавал. На территории Российской Федерации находится на законных основаниях, обучается в челябинском университете.
Уголовное дело направлено в Центральный райсуд для рассмотрения по существу.