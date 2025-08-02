Атака БПЛА была совершена на предприятие в Пензенской области

Мельниченко сообщил о налете БПЛА на Пензенскую область.
Украинские беспилотники попытались атаковать предприятие в Пензенской области. Погибла женщина, еще пара человек травмированы. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
«Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники “Скорой помощи”, угрозы их жизни нет», — написал Мельниченко в telegram-канале.
Ранее на территории Пензы был объявлен режим «воздушной опасности». Были введены ограничения на полет самолетов и других воздушных судов. Кроме того, жители Пензы жаловались на звуки взрывов.